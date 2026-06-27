Crise e bloqueios do FPM pela União travam repasses para Seropédica, na Baixada Fluminense 

Impasse fiscal com o governo federal sufoca investimentos locais e intensifica desgaste de governo cassado pela Justiça Eleitoral

O congelamento de repasses federais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) pode inviabilizar as contas da Prefeitura de Seropédica, na Baixada Fluminense, e travar as metas financeiras do governo se os problemas não forem sanados com urgência.

Analistas financeiros alertam que o represamento dessas verbas atinge em cheio o potencial de novos projetos locais, sobretudo em cidades muito vinculadas aos repasses obrigatórios do Governo Federal.

Munição para a oposição

A junção da turbulência jurídica com o confisco das verbas federais eleva o desgaste da liderança do município e encoraja questionamentos de alas oposicionistas e de cidadãos quanto à direção da máquina pública.

Além do município da Baixada, Petrópolis, situada na Região Serrana, integra o grupo de localidades que sofreram o travamento das quotas do Fundo de Participação dos Municípios.

O ingresso das prefeituras nessa situação aponta para falhas burocráticas ou tributárias que exigem correção imediata como condição para o restabelecimento dos depósitos monetários.

Condenado à perda de mandato

Com a interrupção dos envios, aumenta o clamor para que o governo de Seropédica justifique formalmente os motivos do bloqueio e divulgue um planejamento claro para reverter a punição.

Paralelamente, a população monitora os rumos da situação com receio de que a falta de dinheiro prejudique ações assistenciais, obras e o atendimento básico à comunidade, que já sofre com carências antigas.

O cenário atual evidencia a necessidade de controle de gastos e de clareza nos atos públicos, principalmente onde os repasses federais são vitais para o custeio das atividades básicas da cidade.

Em maio deste ano, a Justiça Eleitoral de Seropédica condenou o Professor Lucas, e a vice-prefeita Vandréa dos Santos Steffan à perda dos mandatos. A sentença, assinada pela juíza Maria Luiza Sinotti Campolina, reconheceu o uso da máquina pública para contratar milhares de servidores temporários em ano eleitoral, prática que configurou abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024.

Lucas também foi declarado inelegível por oito anos. Cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.