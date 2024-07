Cultura do RJ terá investimentos de mais de R$ 100 milhões no segundo semestre

Mais de R$ 103 milhões serão investidos na cultura do Estado do Rio no segundo semestre, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo, na última segunda-feira (29), pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj). Os recursos serão distribuídos entre editais inéditos, obras e reformas de equipamentos culturais, aquisição de bens e capacitação de gestores e profissionais do setor.

O primeiro edital, intitulado “Nossos Museus RJ”, será lançado na quarta-feira (31) e irá garantir 55 vagas, com um investimento de R$ 5 milhões, para propostas de manutenção, ampliação e modernização de museus, além de ações que fomentem os processos de pesquisa, produção, difusão, fruição e acesso universal ao patrimônio cultural fluminense.

A PNAB também será responsável pela realização de outros seis editais a partir de agosto: “Territórios Criativos”, “Fluxos Fluminenses”, “Fomenta Festival”, “Reviver Memórias”, “Pontos de Cultura” e “Pontões de Cultura”. Somando-se ao valor da chamada pública voltada para a área de museus, o investimento será de mais de R$ 72,4 milhões para quase 900 vagas. O pacote atenderá segmentos como povos tradicionais, periféricos e rurais, festivais e restauro de patrimônios.