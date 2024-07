Cúpula da Segurança do Rio recebe Fachin no Centro Integrado de Comando e Controle

O ministro Edson Fachin se reúne com a Cúpula da Segurança Pública

do Rio CICC

A cúpula da segurança pública do Rio recebeu na última terça-feira (2), no Centro

Integrado de Comando e Controle (CICC), o ministro Edson Fachin, relator da ADPF 635 no Supremo Tribunal Federal. Fachin assistiu a duas apresentações: a

primeira, da Polícia Civil, mostrando o cenário complexo em que as forças policiais

atuam nas comunidades; a segunda, da Polícia Militar, detalhou o funcionamento e

o controle das câmeras operacionais portáteis. Na corporação já foram implantadas

13 mil câmeras corporais – o maior número do país -, usadas pelos policiais que

estão na atividade-fim, de patrulhamento.

Depois das apresentações, o ministro do STF fez uma visita pelo CICC, onde

conheceu o funcionamento do serviço de emergência 190 da Polícia Militar. Ele

também esteve na sala de monitoramento das câmeras corporais e de

reconhecimento facial e no CICC Móvel, uma carreta equipada com tecnologia de

ponta usada em grandes eventos.

“O que os senhores vivem no Rio de Janeiro não há igual no restante do país.

Espero ter a oportunidade de, na decisão final, poder homologar o novo plano de

segurança do Rio de Janeiro e que sirva de exemplo para o Brasil”, ressaltou Edson

Fachin.

Aperfeiçoamento de protocolos

Os secretários de Polícia Militar, Marcelo de Menezes, e de Polícia Civil, Marcus

Amin, disseram que a ADPF permitiu o aperfeiçoamento de protocolos utilizados

pelas forças de segurança do Rio. O procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano

Mattos, acompanhou Fachin na visita ao CICC e destacou os controles que vêm

sendo feitos pelas polícias do Rio de Janeiro.