Curso de festas na Funbel forma turma de 20 alunas

Tom Oliveira e Adriano Floriano com as alunas que fizeram o curso de festas

A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) concluiu mais um curso de festas para 20 alunas. O curso, que tem duração de seis meses, abrange as artes da papelaria personalizada, decoração com balões e a incrível pintura artística facial. Todos os participantes receberam certificados.

O curso, ministrado pelo professor Tom Oliveira, forneceu uma formação abrangente e prática, ensinando as habilidades necessárias para se destacarem no setor de eventos e festas. “Temos aulas teóricas e práticas para que os alunos consigam assimilar o que ensino nas aulas”, destacou o professor.

Satisfeito com o sucesso do curso e com o desempenho dos alunos, o vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, mostrou-se feliz com o conteúdo aplicado e destacou que os formando terão um bom mercado para explorar. “Muitas oportunidades aparecerão e tenho certeza que quem fez o curso está preparado e saberá colocar em prática o que aprendeu no curso para gerar renda”, finalizou Adriano Floriano.