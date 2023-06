Daniela Carneiro permanece no Ministério do Turismo, diz Planalto após reunião com Lula

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deixou uma reunião com o presidente Lula por volta das 11h30 desta terça-feira (13). Após o encontro, o Palácio do Planalto disse que ela continua no cargo e participa de uma audiência pública na Câmara nesta tarde.

Além de Daniela, a reunião também contou com a participação do marido dela, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos).

*Matéria em atualização