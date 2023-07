Daniela Carneiro se despede do Turismo e destaca realizações

Daniela Carneiro ao lado do presidente Lula: missão cumprida

A ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, afirmou nesta sexta-feira (14), após a exoneração do cargo, que concluiu a “honrosa missão à frente da pasta e disse que voltará à Câmara dos para “batalhar pela aprovação de projetos importantes para o Brasil” e “apoiar o governo do presidente Lula”.

A deputada afirmou que realizou entregas importantes mesmo com um ministério “sucateado” e com “a menor estrutura e orçamento desde a criação”.

Daniela também destacou os feitos que considerou de maior relevância enquanto esteve à frente do cargo: “Ressalto aqui as iniciativas voltadas para qualificação, inclusão e acessibilidade. Destaco a atualização de ‘Guias de como atender bem’ a pessoas com deficiência, idosos, LGBTQIA+”.

A ex-ministra também disse ter orgulho de ter debatido a necessidade do “barateamento do preço das passagens aéreas”.

Saio como entrei, com a cabeça erguida, sabendo que, apesar do cenário adverso, um ministério sucateado, com a menor estrutura e o menor orçamento desde sua criação, consegui juntamente com uma equipe técnica comprometida e aguerrida, realizar entregas importantes para o turismo brasileiro.

Exoneração ‘a pedido’

Foi publicado hoje no Diário Oficial da União a exoneração ‘a pedido’ de Daniela Carneiro e a nomeação de Celso Sabino para o cargo. A troca foi anunciada ontem, após pressão do União Brasil, até então partido de Daniela e atual sigla de Sabino.