Davi Alcolumbre indica que Rodrigo Pacheco deve integrar ministério de presidente Lula

Os senadores Davi Alcolumbre (União-AP) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG): afinados

BRASÍLIA – O senador Davi Alcolumbre (União-AP), favorito à presidência do Senado em 2025 já definiu mudanças estratégicas no comando da Casa. O atual líder do PSD no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), foi indicado para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) até 2026. A decisão marca uma troca de alianças: Otto, em nome do PSD, apoia a candidatura de Alcolumbre ao comando do Senado, informa Igor Gadelha, no Metrópoles.

Atualmente, a CCJ é liderada pelo próprio Alcolumbre. Antes, o cargo havia sido prometido ao atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para quando este deixasse a liderança em fevereiro de 2025. Contudo, a nova articulação fortalece as especulações sobre Pacheco assumir um ministério no governo Lula.

Advogado por formação, Pacheco é apontado como um possível substituto de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, segundo fontes próximas ao senador mineiro. Alcolumbre, que articula intensamente sua eleição, tem costurado apoios estratégicos, como o do PSD, para consolidar sua posição na Casa e avançar em uma agenda de consenso para o biênio 2025-2026.

Com as mudanças no Senado e o possível deslocamento de Pacheco para o Executivo, o cenário político reforça a influência do PSD no governo federal e amplia o espaço de Lula para acomodar aliados em cargos-chave.