DD pede informações sobre acusado de matar a ex mulher em São Gonçalo

Informações sobre Erick Otávio, o “Bebezão”, acusado de matar Ana Carla da Silva, são cruciais para a prisão do assassino

O Disque Denúncia (DD) divulgou cartaz para auxiliar a polícia civil a localizar e prender Erick Otávio de Araújo, o “Bebezão”. Ele é acusado de matar a ex mulher, Ana Carla da Silva, de 38 anos, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, no último sábado (13).

Ana havia terminado o relacionamento de 13 anos e Erick não aceitava a separação. O relacionamento foi marcado por agressões e opressão. Ele chegou a obrigá-la a tatuar o rosto dele na perna.

O crime foi cometido na frente das filhas de 5 e 7 anos que foram atraídas pelo pai. Quem tiver informações sobre Erick Otávio, o “Bebezão” deve ligar para o Disque denúncia, através do telefone 2253-1177.