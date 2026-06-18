DDPA encontra poço em Rio das Pedras; suspeita é de cemitério clandestino usado por milicianos

O poço fica em uma área de mata na localidade do Sertão, próximo do Anil

Policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontraram um cemitério clandestino dentro de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio.

No terreno, em uma área de mata na localidade do Sertão, próximo do Anil, em Jacarepaguá, os agentes encontraram um poço que pode ter sido utilizado para o descarte dos cadáveres.

Participaram policiais da Seção de Operações com Cães (SOC) da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte). A ação conta com apoio do Corpo de Bombeiros.

A investigação começou a partir de denúncias e inquéritos relacionados a desaparecimentos na região, dominada por milicianos.

Uma ossada encontrada no local será analisada para identificar possíveis vítimas da organização criminosa local.

Em janeiro, a Polícia encontrou outro cemitério clandestino na mesma região. As investigações estão em andamento.