DDPA indicia suspeitos pela morte do ator Jeff Machado na Zona Oeste do Rio

Um dos homens confessou que foi obrigado a transportar e ocultar o corpo. O outro é Bruno de Souza Rodrigues

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) indiciou dois suspeitos pelo

assassinato e ocultação do cadáver do ator Jeff Machado, de 44 anos, encontrado

amarrado e enterrado dentro de um baú em uma casa em Campo Grande, na Zona

Oeste do Rio, no dia 22 de maio. Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da

Silva Braga, 29, vão responder por homicídio triplamente qualificado.

Segundo a especializada, Bruno já era considerado suspeito no caso e estava com

os cartões bancários e as chaves do carro e da casa do artista. Também foi ele

quem registrou, inicialmente, o desaparecimento do ator, de quem era amigo.

Jeander, ainda não tinha sido apontado como suspeito. A polícia disse ele tinha

uma relação próxima com a vítima e confessou a ocultação de cadáver. O caso foi

encaminhado ao Ministério Público.

Linha de investigação

Uma das linhas da investigação aponta que o Jeff teria sido enganado com a

promessa de entrar em uma novela. Bruno trabalhou na TV Globo até 2018, quando

foi demitido pela empresa.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros, no Rio, fez um cruzamento de

informações que indicam que Jeff morreu no fim de janeiro. Essa é a data apontada

pela mãe do ator, Maria das Dores Machado, para o fim da comunicação direta com

ele e o início da troca de mensagens só por texto no WhatsApp.

A fatura do cartão de crédito do mês de fevereiro de 2023 da vítima, entregue à

polícia, mostra movimentações suspeitas após 23 de janeiro que totalizam R$

5.392,02. Houve também movimentação na conta bancária do ator, o que também

já foi notificado à polícia.

Amigo do ator, o veterinário André Meirelles contou que falou com a vítima no dia

22 de janeiro, por conta de seu aniversário, que Jeff o teria parabenizado.

Depois, quando os cachorros do artista foram encontrados em bairros da Zona

Oeste, André teria sido acionado via WhatsApp, supostamente por Jeff, para ajudar

a acolher os animais.