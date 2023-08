DDPA vai recorrer a exame de DNA para identificar corpos de cemitério clandestino

Cemitério clandestino encontrado pelos policiais militares na Zona Oeste do Rio

As duas ossadas e o corpo encontrado em um cemitério clandestino na comunidade

de Rio as Pedras, na Zona Oeste do Rio, na última quarta-feira (2), precisarão

passar por exames de DNA para serem identificados. O local foi achado numa ação

da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que contou com apoio do Corpo

de Bombeiros.

Os peritos poderão contar, ainda, com elementos como uma placa no fêmur de uma

das ossadas encontradas, para auxiliar na identificação. A epecializada está

acompanhando desaparecimentos na região de Jacarepaguá, por causa da guerra

entre traficantes e milicianos.

O último caso foi do jovem Yan Filipe da Silva Machado, de 17 anos, desaparecido

em 12 de julho. Suspeitas apontaram que o possível local de ocultação do corpo

podia ser o cemitério clandestino, o que levou os agentes até a localidade. As

ossadas e o corpo foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal, para que

possam ser identificados.

O adolescente, teria sido executado por causa de sua amizade com um rapaz que

morava na Cidade de Deus e que teria sido expulso pela milícia de Rio das Pedras

da comunidade. A dupla manteve o contato e os criminosos constataram a relação

ao fazer uma “blitz” no telefone de Yan.

As buscas da última terça-feira (1º) foram um desdobramento da Operação Cova

Rasa, que contou com apoio do Grupamento de Operações com cães e do 12º GBM

(Jacarepaguá), do Corpo de Bombeiros.