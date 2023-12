De olho na disputa em Campos, deputada pode deixar o PT

A deputada estadual Carla Machado entrou em litígio com o PT

A deputada estadual Carla Machado entrou em litígio com o PT e pode estar de

malas prontas para o União Brasil. A mudança passaria por um convite do

presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (PL), para que

dispute a prefeitura de Campos, em 2024, pela legenda.

Ainda que oficialmente não tenha trocado de sigla, como já anunciado, há tempos

Bacellar vem ditando as regras no União, alinhando nominatas e candidaturas

majoritárias em diversas cidades do estado.

Ex-prefeita de São João da Barra em quatro ocasiões – em 2022 ela renunciou ao

cargo para disputar uma vaga na Alerj –, Carla Machado hoje estaria mais bem

avaliada em Campos, e essa seria a senha para a troca.

O problema é que o PT já tem um nome para a cidade: Jefferson Manhães, reitor do

Instituto Federal Fluminense (IFF). Desta forma, Carla ficaria sem espaço e o

destino seria mesmo o adeus. Mas dificuldade está justamente aí. A Executiva

Estadual não está disposta a facilitar sua saída.

Segundo fontes, ela vem se isolando internamente e estaria até mesmo forçando

uma expulsão. O balão de ensaio teria sido a sessão do último dia 22, quando votou

a favor da concessão do Título de Cidadã do Rio de Janeiro para a ex-primeira-

dama Michelle Bolsonaro, proposta pela bolsonarista Índia Armelau (PL).

“Não vamos expulsar ninguém dessa forma”, diz um integrante da cúpula partidária.

Na Alerj, ninguém comenta o assunto abertamente O presidente estadual do PT,

João Maurício de Freitas, porém, não confirma a saída da parlamentar, mas admite

que de fato ela quer ser candidata na cidade do Norte Fluminense.

O PT também vem fazendo uma consulta jurídica para saber se de fato a

parlamentar poderia concorrer em Campos. Como teve duas gestões consecutivas

em São João da Barra, questiona-se se ela poderia ser candidata numa cidade

vizinha.