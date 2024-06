Deam prende suspeito de atear fogo na casa da ex-mulher e de tentar matá-la

Preso responderá por tentativa de feminicídio, injúria racial, incêndio e

descumprimento de medida protetiva/Divulgação/DEAM

Agentes s da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, sob a coordenação da delegada Juliana Oliveira, cumpriram nesta quinta-feira (6) um mandado de prisão preventiva no bairro Jardim Carioca, em Guarus. O mandado foi expedido em desfavor do homem identificado pelas iniciais L.C.S., acusado de tentativa de feminicídio, injúria racial, incêndio e descumprimento de medida protetiva.

Os crimes vieram à tona após a vítima relatar que, na madrugada da última quarta-feira (5), por volta das 3h, foi surpreendida pelo ex-companheiro enquanto dormia.

Segundo o depoimento, o homem proferiu ofensas racistas e ameaçou matá-la. Em seguida, ele pegou um facão e correu atrás dela, que conseguiu escapar. L.C.S., então, apanhou um paralelepípedo e tentou acertar a cabeça da vítima, que se defendeu com o braço, resultando em lesões. Por fim, o agressor voltou à casa da vítima, cortou a mangueira do fogão e ateou fogo no interior da residência.

O homem será encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.