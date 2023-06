Deat prende motorista que transportou turistas chilenos; um deles foi morto

Marcelo de Oliveira Manso é o motorista que levou os turistas chilenos e

garotas de programa a Santa Teresa

A Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (Deat) prendeu nesta quinta-feira (1º) um motorista que conduziu os os turistas chilenos Ronald Tejeda Sobarzo e Andrés Orellana Ruiz e as garotas de programa Tuane Silva da Costa e Davina Cristina de Moraes Melo até Santa Teresa na noite em que os estrangeiros foram drogados e jogados de uma ribanceira.

O motorista de aplicativo foi identificado como Marcelo de Oliveira Manso. Ele foi

preso em Del Castilho, em casa. Ele confessou que levou os chilenos e as

mulheres até o Mirante do Rato Molhado, em Santa Teresa e disse que os turistas

ficaram e ele desceu com as mulheres de carro. Entretanto, a polícia não acredita

nesta versão.

Após a queda, Ronald Tejeda Sobarzo morreu e Andrés ficou gravemente ferido

após as agressões, que ocorreram dia 13 de maio.

Para identificar o motorista, a polícia analisou mais de 50 horas de gravações, entre

imagens da CET-Rio e de comércios do entorno da Lapa, onde os turistas

embarcaram. Tuane Silva da Costa e Davina Cristina de Moraes Melo foram presas

no dia 22. Elas alegaram que foram deixadas pelos chilenos, com quem beberam

na Lapa, na Central do Brasil. Os investigadores, no entanto, não acreditam nessa

versão. Elas foram presas na Baixada Fluminense, e vão responder por latrocínio e

tentativa de latrocínio contra, respectivamente, Ronald e Andres.