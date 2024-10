Decisão do TSE sobre o 5º colocado pode mudar eleição e impedir 2º turno em Meriti

Leo Vieira e Valdecy da Saúde (PL) foram para o 2º turno

O resultado das eleições municipais em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, pode ter uma reviravolta por conta do 5º colocado na votação.

Na apuração do último domingo (6), a cidade da Baixada Fluminense foi uma das três do estado que levaram a decisão para o segundo turno (Niterói e Petrópolis foram as outras).

Leo Vieira (Republicanos) teve 49,82% dos votos, o equivalente a 122.399. Valdecy da Saúde (PL) terminou com 33,01% dos votos – 81.102 votos.

Para ganhar no primeiro turno, Leo Vieira precisaria ter 50,01% dos votos. Isso pode acontecer se o 1,05% dos votos que recebeu o Prof. Joziel (DC) for invalidado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode anular a candidatura dele, que está sub judice.

Caso isso aconteça, com a retirada dos 2.624 votos do Prof. Joziel, o número de votos válidos cai de 243.044 para 240.420. Desta forma, os 122.399 votos de Leo Vieira passariam a ser 50,91% do total dos votos válidos.