Defesa Civil de Belford Roxo realiza projeto de primeiros socorros em escolares da rede

O projeto teve como objetivo instruir as escolas municipais, estaduais e particulares sobre como proceder a uma situação de emergência

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil, promoveu dois projetos para estudantes. Sendo um deles o ‘Defesa da Vida’, que é de capacitação dos profissionais da educação da rede de ensino, no Centro Educacional Nova Piam. E o outro foi o “Projeto Escola Segura”, que é de simulação a evacuação de crianças e professores de escolas em casos de emergências, no Instituto Marcos Richardson, em São Vicente.

O primeiro encontro, que ocorreu no Centro Educacional Nova Piam, teve como objetivo ensinar noções básicas de primeiros socorros aos profissionais de ensino. O projeto acontece todos os anos desde a sua obrigatoriedade como lei, e nele sempre há uma equipe técnica pronta para realizar a capacitação, voltada para salvar vidas. Esse trabalho garante que os educadores da unidade estejam sempre preparados para agir em situações adversas.

Agressor ativo

O segundo encontro foi no Instituto Marcos Richardson, em São Vicente, e teve como objetivo instruir as escolas municipais, estaduais e particulares sobre como proceder em uma situação de emergência, seja incêndio, vazamento de gás, uma faísca, pane elétrica, entre outros. Além de passar as orientações sobre como lidar com um agressor ativo, que é um indivíduo que planeja e executa ataques violentos em lugares públicos.

O coordenador do projeto, Ricardo Dantas, explicou que é importante que a direção da escola sempre repasse esse treinamento durante o ano para que seja criado um hábito nas escolas. “As nossas equipes sempre informam, tanto os professores, quanto para os alunos, os números da Polícia militar, Defesa civil, Corpo de Bombeiro e SAMU, que servem para situações de emergência e de invasores ativos”, ressaltou Ricardo.

Grande aprendizagem

A coordenadora do Instituto Marcos Richardson, Dayse Franco, ressaltou a importância do projeto. “Em outros municípios nós dificilmente encontramos um projeto desses, com uma equipe grande assim, disponível nas escolas particulares. Foi de grande aprendizagem para os meus alunos, que tenho certeza que eles vão chegar em casa muito felizes, cheio de novidades para contar para s responsáveis”, finalizou Dayse.