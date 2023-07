Defesa da Vida capacita servidores da Secretaria de Serviços Públicos

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Defesa Civil, promoveu mais uma capacitação em primeiros socorros. Dessa vez, o projeto “Defesa da Vida” foi ofertado para 23 profissionais da Secretaria de Segurança Pública. A iniciativa, que tem como objetivo capacitar toda a rede educacional da prefeitura e escolas particulares também, já foi ministrada para 200 pessoas da área da educação. O treinamento nas escolas tornou-se obrigatório através da Lei 13.722 de 2018 (Lei Lucas) em unidades de ensino público e privado de educação básica.

O secretário de Defesa Civil, Alberto Vieira, que já esteve presente em diversos locais onde o curso aconteceu, afirmou que o trabalho acontece todos os anos desde a obrigatoriedade como lei. “O projeto vai nos ajudar a garantir que toda a comunidade esteja preparada para prestar os primeiros socorros e como proceder até a ajuda chegar, em casos mais graves”, explicou o secretário. O curso tem a duração de quatro horas.

O secretário de Segurança Pública, Luciano Arigone, também participou do treinamento e foi só elogios. De acordo com Arigone, a capacitação serviu para o compartilhamento de conhecimentos. “Esse tipo de treinamento é muito importante para nós, pois nosso maior foco de atuação é a rua, onde estamos em contato direto com a população. E com esse treinamento nossos agentes estarão seguros para prestar um primeiro atendimento até o socorro especializado chegar”, afirmou o secretário.