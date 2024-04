Degase firma parceria para oferecer cursos de capacitação para adolescentes internos

Parceria foi feita entre Degase, Santuário Cristo Redentor, PUC Rio e a

Escola de Música Cristo Redentor

O Degase, o Santuário Cristo Redentor, a PUC Rio e a Escola de Música Cristo

Redentor assinaram, esta semana, um acordo de cooperação que prevê cursos de

qualificação de jovens que cumprem medida socioeducativa. A iniciativa também

contará com a participação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Para o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, a parceria contribui não somente para os jovens assistidos pelo Degase, mas também para toda a sociedade.

“Esta incrível oportunidade garante a eles a reintegração para o exercício da

cidadania. Continuo afirmando que a passagem do adolescente pelo Departamento

não é, e jamais será, uma sentença definitiva, e sim uma oportunidade de mudar

seu destino, com muito estudo e dedicação”, afirma Poubel.

O objetivo do acordo é ampliar as oportunidades no mercado de trabalho,

oferecendo certificação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

(PUC-Rio), renomada instituição de educação e ensino.

“Essa parceria representa um importante passo na promoção da educação e

capacitação profissional dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Estamos comprometidos em oferecer oportunidades de qualificação que possibilitem a reinserção desses jovens no mercado de trabalho e sua reintegração na sociedade, aumentando suas chances de empregabilidade”, finalizou a Secretária

Estadual de Educação, Roberta Barreto.