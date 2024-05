Delegacias receberá reforço de 1.500 policiais civis para show da Madonna

Polícia reforça atuação de agentes para o show da cantora em Copacabana, na Zona Sul do Rio/Carlos Magno

Como parte do plano de segurança montado pelo Governo do Estado do Rio para o show da cantora Madonna, neste sábado (4), na Praia de Copacabana, a Polícia Civil mobiliza 1.500 agentes, desde o feriado da última quarta-feira (1º). Estão incluídos no esquema policiais da Core e das delegacias de Apoio ao Turismo, do Aeroporto Internacional, de Proteção à Criança e ao Adolescente, de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância e de Atendimento à Mulher.

Centrais de flagrantes estão em funcionamento nas delegacias de Copacabana (12ª DP), Leblon (14ª DP) e Ipanema (13ª DP), onde também há atuação do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, com apoio de policiais e peritos criminais. O plano de segurança inclui ainda o reforço nas delegacias da Zona Sul e do Centro e na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).

Uma base temporária da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) já está em funcionamento na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), em Copacabana. Também foram montados postos da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) na 15ª DP, na Gávea.