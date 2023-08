Delegado da PF é baleado na cabeça no litoral de SP

Thiago Selling foi baleado durante ação policial em comunidade de Guarujá

GUARUJÁ (SP) – O delegado da Polícia Federal, Thiago Selling da Cunha, de 40

anos, foi baleado na cabeça durante cumprimento de mandado de busca e

apreensão em Guarujá, no litoral de São Paulo, na terça-feira (15). O estado dele é grave. A ação da PF não tem relação com a Operação Escudo, que soma 16 mortes e está em vigor desde 28 de julho, um dia após o assassinato do PM da Rota Patrick

Bastos Reis.

De acordo com reportagem do g1, durante o cumprimento de mandado de busca e

apreensão em Guarujá, houve uma perseguição na avenida Tancredo Neves, no

bairro Cachoeira. Dois suspeitos fugiram em direção a uma casa e atiraram contra

os policiais federais.

Um dos tiros atingiu a cabeça do delegado Thiago. Os demais policiais revidaram a

ação da dupla e um dos suspeitos foi atingido na perna. Tanto o delegado como o

homem suspeito foram levados para o Hospital Santo Amaro, em Guarujá.

Em nota, a Polícia Federal de São Paulo confirmou que o delegado foi baleado e

dois suspeitos foram presos em poder de uma submetralhadora, uma pistola,

dinheiro e drogas.

Os dois suspeitos detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal, em

Santos, onde serão autuados por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte

ilegal de arma de fogo. Eles foram presos e encaminhados para a Delegacia Sede de Guarujá, onde ficaram à disposição da Justiça.

Em nota, o Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo (SINPF/SP) repudiou e

lamentou o que disse ser um “ataque covarde e criminoso” contra um delegado da

PF.

“O SINPF/SP condena veemente o ato criminoso que atentou contra a vida do

policial em serviço e afirma que tem como missão estar ao lado de quem sai de sua

casa para trabalhar, restabelecer a ordem e garantir a segurança da sociedade”,

publicou o sindicato.