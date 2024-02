Delegado da Polícia Federal é preso por contrabando de ouro em dois aeroportos

O delegado Julio Cesar de Almeida, conhecido como Julinho Nota 10

Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam o delegado aposentado da corporação

Julio Cesar de Almeida, conhecido como Julinho Nota 10, em Angra dos Reis, na

Costa Verde do Rio. Ele é acusado de contrabando de ouro.

Julio Cesar estava foragido havia três anos, desde a Operação Ruta 79. De acordo

com as investigações, o agente aposentado era o responsável por viabilizar a saída

do ouro pelos aeroportos do Rio e de Guarulhos (SP).

A investigação revelou como o ouro retirado de garimpos ilegais na Amazônia é

contrabandeado para fora do Brasil e vendido em joalherias italianas. Para a PF, a

quadrilha que Julio Cesar integrava teria contrabandeado uma tonelada de ouro

entre 2017 e 2019.

Segundo investigações, o grupo era chefiado pelo empresário Celso Faria,que foi

preso em julho de 2021, quando foi deflagrada a Operação Ruta 79. Outros presos

foram: Newton Prando Júnior, representante de uma empresa com sede em Ciudad

del Este, no Paraguai, e Alessandra Capovilla Nicastro, sócia de uma empresa de

comércio de joias. Julio Cesar seria um de seus principais operadores.

O delegado aposentado já tinha sido preso em 2008, por retirar uma mala com joias

de dentro de um avião que vinha de Lisboa, em Portugal.

Considerado foragido

No processo, ele ganhou o direito de responder em liberdade. Quando foi

condenado, passou a ser considerado foragido até ser localizado em uma de suas

casas em Angra. Julio Cesar responde por crimes de organização criminosa,

lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho e corrupção passiva, entre outros.