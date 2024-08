Demissão de ‘braço’ do Coaf surpreende investigadores

A Polícia Federal (PF) foi pega de surpresa com a exoneração, na última sexta-feira

(26), do coordenador-geral de operações especiais do Conselho de Controle de

Atividades Financeiras (Coaf), João Carlos Coelho.

A corporação depende dos dados fornecidos pelo Coaf para investigações,

especialmente em casos de lavagem de dinheiro. Já o órgão é vinculado ao Banco

Central e responsável por monitorar transações financeiras.

Segundo Andréia Sadi, informou no g1, para investigadores consultados, a

demissão é considerada inexplicável. Coelho liderava uma equipe que incluía três

integrantes da PF e era visto como uma figura de confiança tanto da corporação

quanto do Ministério Público Federal. De acordo com informações obtidas pelo

blog, o próprio Coelho foi surpreendido pela exoneração, que foi explicada a ele

como uma decisão administrativa.

Possível interferência

A exoneração, assinada pelo presidente do Coaf, Ricardo Liáo, foi publicada no

Diário Oficial da União. Entretanto, fontes internas atribuem a decisão a Silvia

Amélia Fonseca de Oliveira, diretora de Inteligência Financeira do Coaf e policial

federal.