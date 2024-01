Dengue avança em todo país registro mais de 200 mil casos

A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti

O Brasil enfrenta uma explosão de casos de dengue no começo de 2024. Dados do

Ministério da Saúde mostram que foram registrados mais de 217 mil casos nas

quatro primeiras semanas do ano, um número três vezes maior do que o mesmo

período em 2023, quando houve 65.366 notificações. A doença transmitida pelo

mosquito Aedes aegypti já causou 15 mortes neste ano e outras 149 estão sendo

investigadas. Em 2023, foram 41 óbitos confirmados.

O órgão atribui o aumento de casos a fatores como o calor excessivo e as chuvas

intensas, que podem ser efeitos do fenômeno climático El Niño, e ao ressurgimento

dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue no país. Esses sorotipos podem causar

formas mais graves da doença, que é considerada a arbovirose urbana mais

prevalente nas Américas, principalmente no Brasil.

Novo imunizante

Em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação da

vacina da dengue Qdenga ao Sistema Único de Saúde (SUS). Na ocasião, a

ministra, Nísia Trindade, disse que o novo imunizante iria começar a ser aplicado

em fevereiro deste ano.

Na última semana, o Ministério da Saúde divulgou a lista das cidades que vão

receber o imunizante. Ao todo, foram incluídos cerca de 500 municípios em 16

estados.

Com poucas doses disponíveis, o governo definiu um público-alvo para ser

vacinado: adolescentes de 10 a 14 anos. Segundo o ministério, eles estão entre o

público com maior número de internações pela doença.