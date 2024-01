Denúncia aponta secretária estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro em suposto favorecimento eleitoral

Oportunismo parece ser a palavra mais adequada para qualificar as atitudes de

certos políticos que aproveitam a tragédia provocada pelas fortes chuvas que

atingem o estado do RJ para autopromoção. E, em ano eleitoral, aproveitar essa

brecha para ganhar a confiança do eleitor em meio ao mar de lama da miséria, é,

no mínimo, um comportamento desprezível.

Uma denúncia recebida pelo Hora H envolve uma aliada do deputado federal

Marcelo Crivella (Republicanos). Também ex-prefeito do Rio de Janeiro, o político é

réu em denúncia da Justiça Eleitoral que investiga uma organização criminosa

denominada pelo Ministério Público de “QG da Propina”, que se instalou na

prefeitura para prática de corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo a denúncia, a deputada federal licenciada, do Republicanos, e secretária

estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro, Rosangela Gomes, e sua equipe

mantiveram um encontro com o vereador Claudio Haja Luz, do mesmo partido de

Crivella, no último dia 18, em Nova Iguaçu.

Reunião em Nova Iguaçu

Durante a reunião, os dois teriam alinhado o compromisso de ajudar famílias que

sofreram prejuízos com a chuvas das últimas semanas. Até aí, nada de ilícito foi

identificado. Até porque é atribuição da pasta comandada pela secretária cadastrar

e dar suporte às famílias para o recebimento de benefícios traçados pelo gabinete

de crise, seja das esferas estadual ou municipal.

Ajuda eleitoreira para amenizar sofrimento

A denúncia relata que, por determinação de Rosangela Gomes, o vereador

iguaçuano teria reunido equipes do Cras (Centro de Referência da Assistência

Social), do município, e visitado famílias de seu reduto eleitoral para o

cadastramento e posterior recebimento de cestas básicas e do Cartão Recomeçar.

Nas redes sociais, Haja Luz chegou a postar fotos em que aparece ao lado de

funcionários do Cras.

Caso configure o uso da máquina pública (disponibilizar equipes do órgão

municipal) na iniciativa promovida pelos dois políticos com suposto fim eleitoreiro,

ambos poderão responder por um improbidade administrativa no Ministério Público do RJ (MPRJ).