Depósito de cigarro contrabandeado é encontrado no Morro do Dendê

Material encontrado no Morro do Dendê

A Polícia Civil encontrou um depósito clandestino no Morro do Dendê, na Ilha do

Governador, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (13).

No local, criminosos estocavam cigarros contrabandeados. Agentes da Delegacia

de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da

Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) participaram da ação.

A operação foi fruto de um trabalho de inteligência da corporação. Segundo a

polícia, no depósito, foram encontrados cigarros dos quais não se sabe a origem e

também produtos paraguaios. O responsável pelo local não foi encontrado.