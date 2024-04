Deputada ameaça governador o Cláudio Castro e titular da Seap

Índia Armelau diz que vem sendo vítima de perseguição

Integrante da base do governo, a deputada Índia Armelau (PL) usou o plenário da

Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), na última quarta-feira (10), para direcionar

ameaças contra o governador Cláudio Castro e a secretária estadual de

Administração Penitenciária (Seap), Maria Rosa Lo Duca Nebel.

Afirmando ser vítima de perseguição e retaliação por parte de ambos, desde que

começou a denunciar a precariedade de trabalho nos presídios, a parlamentar

revelou que vem sofrendo fortes pressões, mas que não vai parar.

Na semana passada, Armelau já havia revelado que seu marido, o policial penal

Fernando Paes Armelau, pré-candidato a vereador pelo PL, fora acionado pela

Corregedoria para responder um processo administrativo, sob a alegação de que

teria feito protestos com outros agentes em frente ao Complexo de Gericinó, o que

ele nega. O golpe final, porém, aconteceu na última terça-feira (9), quando foi

exonerado do cargo especial da Casa Civil.

“Vou deixar dois recados. Primeiro para o governador. (…) Ele (governador) foi baixo e covarde ao mexer com o meu marido. Virou as costas quando o seu “chaveirinho” chamado Maria Rosa resolveu, além de convocar meu marido para a Corregedoria, apenas por ser o meu marido e não gostar das fiscalizações, e por eu ir à tribuna e falar alguma coisa. Depois, veio com todas as forças tentar tirar o meu marido da nominata do PL. E, para fechar, exonerou o meu marido da Casa Civil, mesmo estando de licença”, revelou.

Segundo a deputada, o PM entrou em licença médica por causa de uma cirurgia

recente na perna, fruto de um tiro de fuzil que levou numa ação na Favela da Reta,

em Itaboraí, em fevereiro de 2021. Na época, Armelau ficou dois meses internado.

Desde então, já passou por 13 operações. Com a exoneração da Casa Civil, ele

volta à lotação de origem na Seap.

Recado para secretária

“O segundo recado é para a secretária. Secretária, tome vergonha na sua cara,

porque, além de perseguição, a senhora anda ameaçando seus servidores. Sim,

está chegando até nós. A senhora retirou uma placa do servidor Eduardo Rosa de

Moraes que fez o curso de recaptura da polícia com o meu marido só porque ele fez

um comentário no meu Instagram e ela simplesmente o exonerou da Recap”,

denunciou.