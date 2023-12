Deputada confirma convite de ‘companheiro’ para deixar PT

Carla Machado confirmou o convite para ingressar no União Brasil

Chamando o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar

(PL), de “companheiro”, a deputada Carla Machado (PT) confirmou o convite para

ingressar no União Brasil, mas diz que isso não se concretizou.

No entanto, negou que esteja forçando uma saída do PT para disputar a prefeitura

de Campos. “Na verdade, não recebi um convite. Inclusive eu não votei nele para

presidente, mas se a eleição fosse hoje eu votaria pela condução do parlamento, de

forma democrática, respeitosa. Eu me abstive na ocasião. Hoje, é um grande

companheiro”, derrama-se.

Segundo a deputada, a insinuação para mudança teria acontecido durante uma

reunião entre ela, Bacellar e a prefeita de São João da Barra, Carla Caputi. “Nesse

encontro, se falou dessa possibilidade do convite, que ele demonstrou a satisfação,

mas só”, garantiu.

Só que a “satisfação” pode dar liga. De malas prontas, Bacellar deve começar

acelerar a formatação das candidaturas majoritárias pelo novo partido. Por sua vez,

o que era velado no PT acabou sendo externado pelo deputado federal e vice-

presidente Nacional da sigla, Washington Quaquá, que declarou que, caso ela se

desfilie, o partido reivindicará o mandato junto ao TRE.

Ainda que se mostre evasiva ou faça ar de surpresa quando se fala no reitor do

Instituto Federal Fluminense (IFF), Jefferson Manhães – nome do PT para disputar

a prefeitura de Campos – Carla sai pela tangente dizendo que ainda tem tempo

para pensar.

Ela atribuiu o que chamou de “desinformações” dos adversários políticos as

especulações com o seu nome, insinuando que eles já estariam com receio da sua

candidatura. “Meu nome tem sido realmente ventilado para uma candidatura à

prefeitura de Campos, até porque nas pesquisas a gente aparece bem colocada”,

revela, sem dar os dados. Mas revela que retornou com o domicílio eleitoral para a

cidade, “local onde nasceu e passou sua juventude”.