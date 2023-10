Deputada pede desfiliação do União Brasil de olho em 2024

A deputada Franciane Mota ingressou com pedido no TRE-RJ

A deputada Franciane Mota ingressou com uma ação de desfiliação do União Brasil

no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Uma das alegações apresentadas é a de

que o partido não respeitou seu mandato – hoje, a tendência é que a legenda abra

espaço para a secretária de Educação de Saquarema, Lucimar Vidal, na disputa

pela prefeitura, em 2024.

Lucimar, porém, é a candidata da atual prefeita, Manoela Peres (PL), rival política

de Franciane e do seu marido, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio

(Alerj) e ex-deputado estadual Paulo Melo, já anunciado como pré-candidato do

MDB ao cargo. O MDB, aliás, deve ser o destino da deputada ao final do processo

junto ao tribunal.

“Não me respeitaram como ex-prefeita e nem como deputada. Deram o partido para

a oposição. Agora, o partido vai filiar a candidata do grupo da prefeita para disputar

a eleição. Mas, na verdade, quem manda na cidade é o Antônio Peres (marido da

prefeita)”, diz Franciane.

Para Paulo Melo, a desfiliação é algo normal dentro do processo político. No

entanto, a situação acabou ficando insustentável quando a legenda se aproximou

da oposição. “Somo do grupo do Waguinho (prefeito de Belford Roxo). Como ele

saiu do partido, não tem por que ficar. O União Brasil não nos oferece nenhum

atrativo. Já sou o pré-candidato do MDB”, garantiu.