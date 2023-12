Deputada pode perder mandato se deixar PT para disputar a Prefeitura de Campos

Carla Machado pode ser punida por infidelidade partidária

Se a deputada Carla Machado deixar o PT para se candidatar à Prefeitura de

Campos por outra legenda ela deve perder o mandato na Assembleia Legislativa.

Quem adverte é o vice-presidente nacional do PT, deputado federal Washington

Quaquá.

Segundo o petista, o partido, em caso de desfiliação, vai pedir o mandato da

parlamentar junto ao TRE, por infidelidade partidária. A ex-prefeita de São João da

Barra foi eleita deputada estadual em 2022 pelo PT com 34.677 votos, com a menor

votação entre os seis deputados eleitos pela sigla.

“O mandato é do partido. Esta é uma tese consagrada. No caso de Carla, a situação

é ainda mais evidente: ela foi eleita com os votos do PT”, afirmou Quaquá.

Regras

Pela legislação eleitoral, o deputado só pode mudar de partido se cumprida pelo

menos uma das condições a seguir: o partido tiver sido incorporado ou fundido a

outro; o deputado estiver migrando para um partido recém-criado; for verificado

desvio no programa partidário; o deputado tiver sofrido grave discriminação pessoal no partido; a mudança ocorrer no período da janela partidária (período de 30 dias no ano eleitoral em que são permitidas trocas partidárias).

Se contrariar a regra, o parlamentar pode ser enquadrado em infidelidade partidária

e perder o mandato.

Isso porque a legislação brasileira considera que o mandato em cargos preenchidos

por eleições proporcionais (como é o caso das eleições de deputados e

vereadores) pertence ao partido