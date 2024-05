Deputada poderá fazer sua defesa no CE da Alerj no início do próximo mês

Lucinha foi indiciada pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento com a milícia/Reprodução

Em reunião sigilosa realizada na última quinta-feira (23), para dar prosseguimento ao processo ético-disciplinar contra a deputada Lucinha (PSD), o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) decidiu convocar a parlamentar para que apresente sua defesa, junto ao colegiado, no dia 4 de junho.

Lucinha foi indiciada pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento com a milícia da Zona Oeste da cidade do Rio, comandada por Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho. O encontro também serviu para dar início à instrução probatória do processo que pode levar à cassação da parlamentar.

De acordo com o deputado Júlio Rocha (Agir), presidente da Comissão, na reunião “ela terá a oportunidade de se manifestar diante dos membros do conselho”. Para hoje, ele convocou os membros do grupo, os suplentes e também os corregedores da Alerj para dar sequência ao processo.