Deputada se reúne com presidente para discutir a retomada da indústria naval

O encontro com Geraldo Alckmin reuniu a a deputada Célia Jordão, o secretário Especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, representantes do Cluster, da Marinha e do Ministério da Defesa

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, esteve reunido, na última segunda-feira (24), com a deputada Célia Jordão (PL). Na pauta, o plano de retomada da indústria naval e o projeto de reciclagem para o setor, documentos elaborados a partir de discussões com o Cluster Tecnológico Naval para a retomada da indústria no Estado do Rio.

A parlamentar entregou a Alckmin o projeto de lei da sua autoria que incentiva a reutilização, reciclagem e desmantelamento de embarcações em território fluminense. A proposta será votada esta semana na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O encontro, realizado em Brasília, reuniu ainda o secretário Especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, e representantes do Cluster, da Marinha e do Ministério da Defesa.

Alckmin, que também está à frente do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, defendeu que a proposta de análise de critérios para que reparos e manutenção de embarcações da Petrobras e Transpetro sejam realizadas em estaleiros fluminenses e nacionais, evitando, o quanto possível, que tais serviços sejam levados para fora do país. Ele se comprometeu a realizar estudos na legislação para tornar o ambiente de negócios mais atraente aos investidores e analisar questões relacionadas às embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, que também demandem alguma ação do governo federal.

“Este encontro com o presidente em exercício Geraldo Alckmin, com certeza, trará boas notícias para o setor. Entreguei em mãos o Plano de Retomada da Indústria Naval e o texto do projeto de lei, de minha autoria, que incentiva a destinação adequada de resíduos de ativos marítimos offshore para gerar emprego, renda e tributos para o Rio de Janeiro”, comemorou a deputada.

Cluster Tecnológico

Célia Jordão ressaltou ainda a importância da parceria do Cluster Tecnológico Naval com o Legislativo Fluminense, concretizada por ocasião da criação da Comissão Especial da Indústria Naval, Offshore, Petróleo e Gás, presidida por ela.

“É fundamental que hajam iniciativas frequentes para estimular o desenvolvimento da Economia do Mar em nosso estado, através de políticas públicas que estabeleçam ações estratégicas de médio e longo prazo”, acrescentou Célia, que representa a Alerj na Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar e é autora da Lei 9466/2021, que instituiu a Política Estadual da Economia do Mar.