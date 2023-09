Deputadas da Alerj participam de seminário no Maranhão

O evento reuniu deputadas de todo o Brasil na Assembleia Legislativa do estado/Reprodução

Representando a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), as deputadas Célia Jordão (PL) e Tia Ju (Republicanos) estiveram presentes no encontro da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em São Luís, no Maranhão, na última terça-feira (5), para debater sobre políticas públicas de combate ao feminicídio e de ampliação da participação feminina na política. O evento reuniu deputadas de todo o Brasil na Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema).

“Citar o exemplo dessas mulheres, que fazem a diferença, mostra que nós chegamos para ficar. Hoje eu quero dizer para vocês mulheres, que tem toda dificuldade e não podemos abrir mão de nossos espaços de poder. Deu muito trabalho chegar aqui e nós viemos para contribuir com a política do nosso país”, disse Tia Ju, vice-presidente da Unale na Região Sudeste.

Entre os temas discutidos no Seminário Nacional das Legisladoras estiveram a participação efetiva da mulher nos espaços de poder; as boas práticas de políticas públicas para mulheres; o fim das violências contra as mulheres; e a violência política contra as mulheres. Autora de leis estaduais que visam a inclusão das mulheres nos espaços de poder, Célia Jordão, que é secretária da Unale pelo estado, elogiou a iniciativa.