Deputado aciona polícia e MP para investigar suposto caso de extorsão praticado por guarda municipal

A denúncia chegou até Filippe Poubel através de vídeo postado nas redes sociais

O deputado estadual Filippe Poubel (PL) oficiou a Polícia Civil e o Ministério Público para que abra uma investigação sobre uma suposta tentativa de extorsão praticada por um guarda municipal da prefeitura do Rio.

Na sessão da última quinta-feira (17) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o parlamentar revelou que a denúncia consta em um vídeo postado no Instagram, em que foi marcado por diversos seguidores.

O vídeo mostra um ambulante, identificando como Jhonny Melo, discutindo com um guarda após ter se recusado a dar um lanche de graça. O próprio vendedor grava todo ação.

No vídeo, o suposto funcionário da prefeitura aparece com a farda incompleta e um carro oficial. O servidor, contudo, alerta que o ambulante não poderia estar com o trailer na calçada. Eles começam a se ofender e, por fim, o guarda vai embora.

“É um escárnio que isso possa acontecer. Estou oficiando a Polícia Civil e o Ministério Público para que abra uma investigação sobre o caso. Este servidor tem que ser punido e servir de exemplo para os demais. Sei que não podemos generalizar, mas deve haver uma punição”, defende Poubel.