Deputado Carlinhos BNH deixa de lado apoiadores e nomeia esposa de ex-vereador para cargo na Alerj

A nomeação da ex-vereadora de Nova Iguaçu Maria Nicolasina Wienen

Guimarães para um cargo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) causou irritação e revolta em muitos apoiadores que trabalharam na campanha para a eleição do deputado Carlos Alberto Ribeiro da Silva, o Carlinhos BNH (Progressistas).

A também esposa do ex-vereador Acarisi Ribeiro assumiu o cargo comissionado de

assessora parlamentar I no gabinete do parlamentar iguaçuano com um salário de

mais de R$ 20 mil. A nomeação foi publicada no Dário Oficial do Legislativo no dia 5 de janeiro.

A indicação de Nicolasina gerou críticas contra BNH, que foi acusado de ‘traição’

por muitos cabos eleitorais que trabalharam de sol a sol durante a campanha do

então candidato a deputado estadual nas eleições de 2022.

“Ele preteriu pessoas que vestiram a camisa, que foram parceiros de primeira hora,

e escolheu nomear uma pessoa que sequer esteve na campanha como aliado. É

revoltante”, afirmou um cabo eleitoral do político, que falou com o Hora H na

condiçõ de anonimato.

Analfabeto político

“BNH criou desculpas para não escolher pessoas do seu grupo de aliados. A ideia

que deixa a entender é que muitos não têm capacidade para assumir um cargo de

confiança e são analfabetos. Na verdade, com essa atitude, ele demonstra total

desprezo por quem o apoio na eleição e prova ser um analfabeto político por

desconhecer o verdadeiro valor e esforço daqueles que caminharam com ele no

plano para chegar à Alerj”, disse outro apoiador.

Fama de ‘traíra’

Carlinhos BNH, que exerceu o segundo mandato de vereador em Nova Iguaçu até

ser eleito deputado estadual em 2022, construiu a fama de ‘traídor’ desde que

abdicou da carreira de policial militar para ingressar na política.

Em seu reduto eleitoral, que incluem bairros como Corumbá, Santa Rita e Monte

Castelo, ele perdeu a confiança de muitos eleitores por usar o oportunismo em

benefício próprio. A nomeação da ex-vereadora para atuar em seu gabinete é mais

um duro golpe naqueles que confiaram em promessas que ele fez, mas não

cumpriu.