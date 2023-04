Deputado Chico Machado é eleito o novo corregedor da Alerj

Presidente da comissão processante que culminou no impeachment do então governador Wilson Witzel (PSC), o deputado Chico Machado (Solidariedade) é o novo corregedor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A chapa única formada por ele é o deputado Val Ceasa (Patriota), como corregedor substituto, recebeu 63 votos dos deputados, nesta quarta-feira (26/04), na abertura da sessão plenária.

O que mais se ouviu nos discursos ao longo do processo de votação, porém, foi a necessidade de se garantir a boa convivência entre os parlamentares de campos ideológicos distintos. Machado e Val Ceasa sabem que terão um grande desafio pela frente, até mesmo pelos embates recentes entre parlamentares que, por muito pouco, não se agrediram fisicamente em plenário. O presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (PL), voltou a disser que garantirá o direito legislativo de todos e pediu que todos façam um esforço na busca de um consenso.

Chico Machado, que após breve passagem pela Secretaria de Estado de Governo, retornou ao Parlamento, fez coro com Bacelar. Isto porque ele mesmo foi um nome de consenso entre os parlamentares. “Faço um apelo a boa convivência entre todos. As divergências são importantes, mas desde não haja desrespeito ou ofensa pessoal. Sempre é possível ter um caminho do consenso. Hoje na CCJ, por exemplo, houve grandes divergências em algumas discussões, mas se encontrou um caminho. Tem que haver uma acomodação ideológica. E pelo bem do estado vamos conseguir”, acredita.

Regimento Interno

De acordo com o Regimento Interno da Casa, cabe ao corregedor apresentar a sindicância que demonstre indícios de conduta incompatível com o decoro parlamentar. A Corregedoria Parlamentar atua em conjunto com o Conselho de Ética, e tem como uma das funções dar cumprimento às determinações da Mesa Diretora referentes à segurança interna e externa da Alerj.