Deputado defende que cremação no estado do Rio seja gratuita

A proposta foi apresentada pelo deputado Filippe Poubel (PL) na Alerj

Quem mora no estado do RJ poderá ter o direito a cremação de corpos de familiares

no estado do Rio. A proposta, apresentada pelo deputado Filippe Poubel (PL) na

Assembleia Legislativa do Rio, propõe uma mudança na legislação para assegurar

no serviço funerário gratuito a inclusão dessa modalidade.

Ele justifica que é crescente o número de pessoas e famílias que nos últimos anos

vem optando pela cremação. Por isso, Poubel defende a inclusão desse tipo de

funeral na Lei 2.015/1992, assegurando também a gratuidade dos serviços de

cremação para os doadores de órgãos.

“Além de aperfeiçoar a lei, vamos possibilitar que inúmeras famílias sem condições

financeiras possam ter o direito de cremar o ente querido. Creio que é um afago num momento triste, além de estarmos contribuindo para a preservação do meio

ambiente”, afirma.