Deputado dop RJquer criar o Dia de Combate ao Terrorismo

A ideia é marcar a data do ataque do Hamas a Israel

O deputado Anderson Moraes (PL) protocolou na Assembleia Legislativa do Rio

(Alerj) um projeto de lei que instituiu o 7 de outubro como o Dia Estadual do

Combate ao Terrorismo. A ideia é marcar a data do ataque do Hamas a Israel, em

que cerca de cinco mil pessoas já morreram e outras 12 mil ficaram feridas,

desencadeando uma guerra que dura duas semanas.

Segundo o parlamentar, é preciso alertar a população sobre os males realizados

por grupos fundamentalistas religiosos, ideológicos e políticos. Ele também

lamentou a violência dos ataques e cobrou do governo brasileiro uma postura mais

rígida frente ao Hamas.

“Um verdadeiro absurdo tudo isso que está acontecendo. O Hamas não deveria

existir. Que gente é essa que não consegue resolver um problema sentado em uma

mesa de reunião? Estão aterrorizando e exterminando a população de Israel sem

precedentes”, declarou Moraes.