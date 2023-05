Deputado dos EUA que mentiu no currículo é processado pela Procuradoria do país

George Santos, deputado americano filho de brasileiros, durante sessão do Congresso dos EUA

ESTADOS UNIDOS – Promotores federais dos Estados Unidos apresentaram acusações criminais contra George Santos, o deputado filho de pais brasileiros que admitiu ter mentido sobre seu currículo. A informação é da rede americana CNN, divulgada nesta terça-feira (9).

Santos deve ir nesta quarta-feira (10) a um tribunal federal em Nova York, onde as acusações foram protocoladas sob sigilo, também segundo a CNN. Ainda não foi revelado por que a Procuradoria acusou Santos criminalmente.

Já se sabia que promotores federais estavam examinado as mentiras que Santos contou durante a campanha vitoriosa dele para deputado em 2022.

Não são só os promotores que investigam o político filho de brasileiros. Em março, o Comitê de Ética da Câmara dos Deputados dos EUA começou diversas investigações sobre Santos para tentar descobrir se ele envolveu em atividades ilegais durante a campanha. Além disso os outros deputados também tentam

descobrir se ele mentiu nas informações exigidas para os protocolos da própria Câmara e se ele violou leis federais relativas ao seu papel em uma empresa financeira que ele teve.

O gabinete de Santos, por meio de sua conta parlamentar no Twitter, disse anteriormente que está cooperando com a investigação do Comitê de Ética da Câmara.