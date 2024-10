Deputado faz pronunciamento na Alerj e volta a negar envolvimento em operações criminosas

O deputado Thiago Rangel (PMB) negou nesta quarta-feira (16), mais uma vez, durante discurso no plenário da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), sua participação num esquema criminoso de lavagem de dinheiro desvendado pela Polícia Federal (PF). Ele já havia divulgado uma nota na segunda-feira (14) para rechaçar as acusações.

Num rápido pronunciamento no expediente final, ele disse que foi pego de “surpresa” com a ação policial e que se sentiu “constrangido” com os mandados de busca e apreensão que sofreu. Como base eleitoral em Campos dos Goytacazes, cidade do Norte Fluminense, Rangel revelou que sequer conseguiu saber o teor das acusações, mas mesmo assim gostaria de prestar esclarecimentos.

“Queria esclarecer alguns fatos que aconteceram comigo nos últimos dias. Não sabia o que estava acontecendo. Foram na minha casa e nos locais de trabalho. Quero dizer que fui eleito vereador e deputado. Sou comerciante desde 2016 e nunca tive nada para esconder de ninguém. Me senti constrangido, mas agora vou poder fazer minha defesa perante aos fatos que estão sendo imputados a mim”, assegurou. E completou:

“Cabe agora eu provar minha inocência a quem quer imputar a mim esses crimes. Tenho a vida limpa e tenho certeza que minha inocência será reconhecidas nessas acusações infundadas que estão fazendo contra mim”

Na última segunda-feira (14), a PF deflagrou uma operação contra o parlamentar, suspeito de fraude em licitações, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

A investigação começou há dois anos e contou com a participação do Ministério Público Estadual e da Receita Federal. Ela revelou um esquema criminoso de contratações diretas, por meio de dispensa fraudulenta de licitação de empresas ligadas ao parlamentar.