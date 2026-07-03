Deputado federal destina R$ 500 mil à Polícia Federal para reforçar segurança pública

O deputado federal Ricardo Abrão (União) participou de um café da manhã na PF, a convite do delegado Fábio Galvão

O deputado federal Ricardo Abrão (União) participou de um café da manhã na Polícia Federal, a convite do delegado Fábio Galvão, em uma agenda voltada ao diálogo institucional entre o Parlamento e a corporação.

Durante o encontro, foi destacado o investimento de R$ 500 mil destinado pelo parlamentar por meio de emenda. O recurso deverá contribuir para melhorias na estrutura e nas atividades desenvolvidas pela Polícia Federal.

A reunião contou com representantes da instituição e tratou da importância da cooperação entre poderes para ampliar a eficiência no combate à criminalidade, melhorar as condições de trabalho dos agentes e qualificar os serviços prestados à população.

Investimento

Ricardo Abrão afirmou que o investimento nas forças de segurança tem impacto direto na proteção dos cidadãos e no fortalecimento do Estado.

“A Polícia Federal exerce um papel estratégico na defesa da sociedade, no combate ao crime organizado, à corrupção e em diversas ações que garantem a proteção dos brasileiros. Destinar recursos para fortalecer essa estrutura é uma responsabilidade de quem acredita em instituições fortes, eficientes e preparadas para enfrentar os desafios da segurança pública”, disse.

O delegado Fábio Galvão agradeceu o apoio do parlamentar e destacou a relevância da parceria institucional para ampliar a capacidade operacional da corporação.

A emenda de R$ 500 mil reforça a atuação de Ricardo Abrão em pautas ligadas à segurança pública e à valorização dos profissionais que trabalham na proteção da população.