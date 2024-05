Deputado federal do RJ denúncia Madonna, Anitta e Pabllo Vittar

O deputado federal bolsonarista Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) denunciou a cantora Madonna e as artistas Anitta e Pabllo Vittar por conduzir “performance imoral” durante o show da cantora norte-americana na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O parlamentar, que é também segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, expressou preocupação com a exposição de conteúdo sexual a menores.

Cavalcante formalizou uma moção de repúdio e encaminhou denúncias ao Ministério Público Federal (PMF) e ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), alegando que o evento, transmitido ao vivo na televisão aberta, carecia de classificação indicativa adequada.

Sóstenes Cavalcante detalhou que a “performance imoral” no show poderia ter efeitos prejudiciais sobre os jovens, argumentando que o evento promoveu a erotização e pornografia. Ele busca enquadrar as artistas judicialmente por potencial violação do Estatuto da Criança e do Adolescente devido à ausência de divulgação de classificação indicativa.