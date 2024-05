Deputado federal é vítima de tentativa de homicídio na Baixada Fluminense

Bebeto foi abordado por dois homens numa moto e houve troca de tiros/Reprodução

O deputado federal Carlos Roberto Rodrigues (PP), conhecido como Bebeto, sofreu tentativa de homicídio no início da tarde da última quarta-feira (1º) na Avenida Comendador Teles, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

O político estava atravessando a rua quando dois homens numa moto vieram em direção a ele. Um amigo policial que acompanhava Bebeto reagiu, houve confronto e os homens fugiram. O caso foi registrado na 64º DP (São João de Meriti).

Bebeto contou que saiu de casa para comprar o almoço para a esposa. Ele fazia o trajeto que conhece há anos, por sempre morar na região.

“Quando atravessei a rua, passou uma moto com dois homens supostamente armados. Aí gritei com dois amigos que estavam comigo “se liga, se liga”. Depois disso, eles (os suspeitos) subiram na calçada e vieram na minha direção”, explicou o deputado.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi ouvida e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime.

Deputado Marcelo Dino é ameaçado por traficantes em Caxias

O deputado Marcelo Dino (União Brasil), que vem sofrendo ameaças de morte por parte de traficantes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vai ter ter sua segurança reforçada. O parlamentar se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar, que se comprometeu em acionar o secretário estadual de Segurança Pública, Victor Santos, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

A situação se agravou a tal ponto que até os assessores mais diretos vêm se mostrando preocupados por eles mesmos. A história começou no ano passado, quando Dino, que é PM, solicitou ao 15º BPM (Duque de Caxias) que realizasse operações para a retirada de barricadas das comunidades da cidade, o que lhe rendeu uma primeira ameaça. Por telefone, um homem disse que “entupiriam a cara dele de bala”.

Dino relatou ao presidente da Alerj que as ameaças continuaram por meio da rede social X (antigo Twitter). “Manda o Marcelo Dino ir lá para tapar o buraco (que) vai entrar na bala. Pode ficar sabendo que isso é certo que ele vai arrumar”, diz uma das postagens. Já se sabe que os criminosos atuam nos bairros de Pilar, Pantanal, Parque Fluminense, Jaqueira e Primavera.