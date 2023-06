Deputado pede à Justiça bloqueio de perfis de dupla de influencers

Influencers no momento em que entrega a banana e o macaco de

pelúcia às crianças

Membro da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da

Assembleia Legislativa Rio (Alerj), o deputado Vitor Júnior solicitou à Justiça o

bloqueio dos perfis de Nancy Gonçalves e Kerollen Cunha. No dia 30 de maio, mãe

e filha tiveram um vídeo divulgado em rede social em que entregavam uma banana

e um macaco de pelúcia a duas crianças negras. O episódio fez o Ministério

Público receber mais de 700 denúncias e a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos

de Intolerância (Decradi) abrir uma investigação.

O parlamentar também solicita a retirada urgente de vídeos que contenham

conteúdos expondo crianças, adolescentes e idosos em situações vexatórias e

degradantes das plataformas digitais das duas, assim como sanções previstas na

legislação em vigor.

As imagens das duas foram publicadas pela advogada Fayda Belo nas redes

sociais. Especialista em direito antidiscriminatório, ela afirma que o vídeo reproduz

um ato de racismo recreativo. Elas são suspeitas ainda de praticar outros atos

vexatórios.

Na última sexta-feira (2/6), o deputado, por meio de petição, entregou a solicitação

à Vara da Criança, do Adolescente e do Idoso da Comarca de São Gonçalo, já que

Nancy e Kerollen são da cidade. Esta semana, Vitor Júnior apresentará uma

representação ao procurador-geral de Justiça do Estado do Rio, Luciano Mattos,

constando também pedido de providências sobre o caso.