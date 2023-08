Deputado quer suspensão de contrato de MC pela Funarj

Parlamentar diz que MC Poze faz apologia ao crime

O deputado estadual Anderson Moraes (PL) resolveu comprar briga com a

Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio (Funarj). Inconformado com a

contratação do funkeiro MC Poze do Rodo para uma apresentação no Teatro João

Caetano, no próximo dia 22, o deputado quer cancelar o show alegando que o

cantor faz apologia ao crime e ao tráfico de drogas.

A apresentação do artista foi publicada no Diário Oficial do Governo do Estado no

dia 2/8. O show faz parte do projeto “Fim de Tarde” da Funarj e custará R$ 40 mil.

Moraes já enviou um ofício ao presidente da fundação, Jackson Emerick e, caso não

seja atendido, promete acionar até mesmo o governador Cláudio Castro. Segundo

ele, as letras das músicas de Poze, além de ferir a língua portuguesa, exaltam o

Comando Vermelho.

Em 2019, Poze foi preso durante um baile funk na cidade de Sorriso, em Mato

Grosso. Ele foi detido por apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de

drogas. Segundo a Polícia Militar, o evento teria sido produzido por uma organização criminosa. Na época, sua defesa alegou que o cantor não teve participação na realização e organização do evento. O ofício enviado a Funarj foi assinado também pelos deputados Felipe Poubel, Fred Pacheco, Índia Armelau, Tia Ju, Rodrigo Amorim e Marcelo Dino.