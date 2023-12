Deputados comparecem à cerimônia de recriação da Secretaria de Segurança

O governador Cláudio Castro sancionou a lei que recriou a Sesp

Para tentar mostrar que o clima entre a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e o governo do estado – no que tange a segurança pública – está pacificado, um grupo de deputados compareceu no Palácio Guanabara, nesta segunda-feira (18), para acompanhar o governador Cláudio Castro sancionando a lei que recriou a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). O projeto foi aprovado na semana passada mesmo sob críticas de deputados da base e da oposição.

A cerimônia contou com a participação de Dionísio Lins (PP), Val Ceasa (Patriota), Valdecy da Saúde (PL), Fred Pacheco (PMN), Otoni de Paula Pai (MDB), Índia Armelau (PL) e Márcio Gualberto (PL), presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj, e um dos principais críticos do texto. Ele chegou a dizer que votaria contra o projeto, mas acabou mudando de posição na hora da votação.

A nova secretaria já vinha sendo comandada pelo policial federal Victor Cesar dos Santos, que tem mais de 20 anos de carreira. A pasta foi restituída por decreto, mas como a Justiça vetou esse tipo de ação administrativa, coube ao governador enviar um projeto de lei para apreciação da Alerj.

Após a assinatura do documento, Cláudio Castro reafirmou que a nova secretaria não representa aumento de despesas para o governo. “Esse é um aprimoramento de um modelo. A nossa busca é por uma sociedade melhor e mais segura para todos. A Secretaria de Segurança Pública vai promover ainda mais integração, tecnologia e inteligência nas polícias”, afirmou o governador.