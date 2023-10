Deputados criam frente para renegociar dívida do estado do RJ

Os deputados Andrezinho Ceciliano (PT), Luiz Paulo (PSD) e Vitor Júnior (PDT) rumam para Brasília

Os deputados Luiz Paulo (PSD), Vitor Júnior (PDT) e Andrezinho Ceciliano (PT) vão a Brasília para uma reunião com o ministro Fernando Haddad e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Na mala, a renegociação da dívida do estado com a União.

O encontro, por sua vez, está no bojo da criação da Frente Parlamentar em Defesa

do Estado do Rio de Janeiro e Seus Municípios Para a Renegociação da Dívida com

a União, já protocolada e publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do

Rio (Alerj).

A intenção do colegiado está explícita no próprio nome, que é tão grande quanto a

dívida do Governo do Estado com a União. Hoje, segundo levantamento da

Secretaria de Estado de Fazenda, ela somaria R$ 186 bilhões, incluindo

financiamentos em que o Governo Federal é avalista.

O périplo, inclusive, já foi feito pelo próprio governador Cláudio Castro, que esteve

em Brasília recentemente, e falou em “quebradeira” e risco de “atraso de salário”,

caso os juros do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), previsto para acabar em

2031, não forem revistos com urgência.

Uma das principais reclamações do governo está centrada na redução da

arrecadação do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e

transporte coletivo, a partir da Lei Federal 194 – o impacto nas contas públicas foi

de quase R$ 2 bilhões em comparação a 2022.

Para tentar tapar parte do buraco, um dos deveres de casa, já anunciado pela Alerj,

será rever os incentivos fiscais concedidos pelo governo, que chegam a R$ 24

bilhões. O tema foi debatido esta semana na Comissão de Orçamento durante

apresentação do relatório fiscal estadual.

LDO foi um sinal

Para os deputados, porém, a situação ficou mais preocupante depois que a Alerj

recebeu do governo a Lei Orçamentária Anual (LOA), cuja previsão de déficit para

2024 é de R$ 8,53 bilhões, frente a uma receita líquida estimada de R$ 104,56

bilhões, contra uma despesa de R$ 113,09 bilhões.

Caos anunciado

O filho do secretário especial, o deputado Andrezinho Ceciliano aposta nessa

relação mais direta com o governo para ajudar o estado a sair definitivamente

desse caos anunciado.

“Evidente que essa relação ajuda. Precisamos renegociar a dívida para ter um

horizonte claro, em que o estado volte a investir. A previsão é ruim. Se nada for

feito, corremos sérios riscos. Por isso, a frente é urgente e precisamos ir a Brasília

para discutir a defesa do Rio”, disse.