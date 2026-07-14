Deputados estaduais e aliados articulam movimento por vaga vitalícia de Brazão no TCE-RJ

Com o encerramento das possibilidades de recurso, o tribunal deve publicar a vacância e comunicar oficialmente ao Legislativo

A saída de Domingos Brazão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) já abriu uma disputa na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Deputados estaduais começaram a discutir nomes para ocupar a vaga.

O cargo é vitalício até a aposentadoria compulsória aos 75 anos e tem remuneração em torno de R$ 40 mil. A escolha do novo conselheiro caberá à Alerj.

A Corte foi comunicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a perda do cargo público de Brazão. Ele foi condenado a 76 anos e três meses de prisão pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Com o encerramento das possibilidades de recurso, o tribunal deve publicar a vacância e comunicar oficialmente a Assembleia. A remuneração de Brazão já foi suspensa.

Nomes em discussão

O processo de escolha ainda não foi formalmente aberto. Mesmo assim, deputados já calculam apoios e avaliam possíveis candidatos.

A expectativa é que o presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL), convoque uma reunião de líderes assim que a comunicação chegar à Casa. A disputa pode levar à interrupção do recesso parlamentar, previsto para terminar em agosto, para uma votação ainda em julho.

A primeira discussão envolve o perfil do futuro conselheiro. Parte dos deputados defende que a vaga fique com um integrante da própria Alerj. Outro grupo avalia nomes de fora do Legislativo.

A decisão deve passar por um acordo entre as maiores bancadas e a presidência da Assembleia.

Segundo apuração publicada pelo jornal O Globo, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), está entre os nomes cotados fora da Alerj.

A indicação seria articulada pelo irmão, o vice-presidente da Assembleia, Guilherme Delaroli (PL). A possibilidade enfrenta resistência entre deputados que defendem a escolha de um parlamentar.

Nesse grupo, Chico Machado (PL), presidente da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, aparece como uma das alternativas.

Rosenverg Reis (MDB) também é citado na disputa e teria o apoio do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD).

O deputado Rodrigo Amorim (PL) vinha trabalhando para viabilizar o próprio nome. A articulação, porém, enfrenta um obstáculo após sua condenação em segunda instância por violência política de gênero contra a vereadora Benny Briolly (PSOL).