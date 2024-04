Deputados federais do RJ criticam projeto de lei que passa para os Estados competência para legislar sobre temas relacionados a armas de fogo

A votação foi comandada pela deputada Chris Tonietto (PL)/Reprodução

Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o projeto que passa para os Estados competência para legislar sobre temas relacionados a armas de fogo para defesa pessoal, práticas esportivas e controle de fauna invasora, causou divergência entre os deputados do Rio de Janeiro.

A votação foi comandada pela deputada Chris Tonietto (PL) que comemorou a aprovação do projeto nas redes sociais e acusou os opositores da proposta de não terem apreço pela democracia. “Infelizmente, parece que a esquerda, toda vez que perde uma discussão no parlamento, já pensa em recorrer a outras instâncias”, diz a deputada.

Chico Alencar (PSOL) acusou a inconstitucionalidade da proposta. “Esse projeto representa uma defesa do armamentismo desenfreado, proposta inconstitucional, de autoria da própria presidenta do colegiado. Um absurdo. Mais um retrocesso baseado na perniciosa concepção americanóide do “cada cidadão uma arma”. Se esse projeto prosperar, vamos recorrer ao STF!”, conclui.

Otoni de Paula (MDB) também se posicionou contra o projeto e citou que a matéria, inspirada na realidade americana, não se adequa à nossa realidade. “Nossas realidades locais de cada estado, não nos dão a mínima condição de controle sobre o tema. Não se tem controle sobre as armas que estão no poder do crime organizado”, criticou.