DER anuncia conclusão da primeira etapa de obras em 13,9 km da Linha Vermelha

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) realizou a fresagem e instalou

a primeira camada de asfalto 10 dos 13,9 quilômetros da pista da Linha Vermelha,

no sentido São Paulo. No sentido contrário, os serviços foram feitos em 3,5

quilômetros. Somando os dois sentidos, são 13,5 quilômetros de pistas recapeadas.

A obra, no trecho sob administração do Governo do Estado, prevê que sejam

recapeados 37 km da via, contando com as pistas de ida e volta e o acesso de

retorno. Após a conclusão dos serviços, a Linha Vermelha receberá a pavimentação

final, ainda sem uma data prevista.

A intervenção terá ainda troca da iluminação por lâmpadas de led e a implantação

de 39 câmeras de monitoramento, além de sinalização horizontal e vertical. Ao todo,

serão 37 quilômetros de via recapeada, contando com as pistas de ida e volta, e o

acesso de retorno.

O projeto, da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), na

altura de Duque de Caxias, tem investimento previsto de R$ 70 milhões.