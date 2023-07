DER-RJ fecha Estrada Velha da Estrela para o trânsito pesado

Rodovia histórica é alternativa de acesso a Petrópolis, a partir da Baixada Fluminense

A partir da próxima segunda-feira (31), técnicos do Departamento de Estradas de

Rodagem (DER-RJ) irão interditar a Estrada Velha da Estrela (RJ-107) para veículos pesados. Alternativa de acesso a Petrópolis, a partir da Baixada Fluminense, a rodovia histórica, toda em paralelepípedo, sofreu ao se tornar rota de fuga para caminhões de grande porte no dia 08 de Junho, quando um veículo carregado de combustível tombou e incendiou-se na subida da Serra de Petrópolis, na BR-040.

Com o comprometimento do pavimento em diversos pontos da estrada, a decisão foi

fechar a estrada para veículos pesados e fazer a recuperação do paralelepípedo

antes do período de chuvas. Durante dois meses haverá um trabalho mais intenso

dos técnicos, assim como serão instaladas placas com a indicação do peso máximo

permitido para a circulação de caminhões no local

Por conta de ser uma via especial, há uma manutenção permanente. Entretanto, ao

receber caminhões de grande porte, o pavimento em paralelepípedo sofreu danos

que precisam ser solucionados, para que os motoristas possam continuar a usar a

estrada com segurança – frisou o presidente do DER-RJ, Pedro Ramos.

A RJ-107 é tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) por sus

importância histórica. Construída por engenheiros alemães em 1841, ela contribuiu

para a criação da cidade de Petrópolis, em 1843, e serviu de rota da Família Real

nos deslocamentos para a Cidade Imperial. Ela também diminuiu em 10 dias a

viagem dos tropeiros que traziam pedras preciosas e ouro de Minas Gerais para o

porto do Rio de Janeiro.